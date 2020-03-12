إيران.. وفاة مسؤول أمني بارز بفيروس كورونا‎

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم الخميس، بوفاة رئيس هيئة العقيدة السياسية بقوات الأمن الإيرانية لمحافظة خراسان محمد رضا تقوي مقدم؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال تقرير لوكالة أنباء ”ايلنا“ الحكومية: إن تقوي مقدم توفي في مستشفى ثامن الأئمة بمدينة مشهد (شمال شرق) بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا الذي يشهد انتشارًا واسعًا في جميع المدن الإيرانية.

وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن إصابة عدد كبير من مسؤولي النظام الإيراني ونواب البرلمان بفيروس كورونا، كان أبرزهم: نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ووزير الصناعة رضا رحماني، ووزير السياحة علي أصغر مونسان.

كما توفي عدد من المسؤولين الإيرانيين نتيجة إصابتهم بكورونا، من بينهم مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، مستشار المرشد الأعلى محمد مير محمدي، ومجتبى فاضلي رئيس مكتب المرجع الشيعي آية الله شبيري زنجاني، الذي أُصيب هو الآخر بكورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، والمعروف طبيا بـ ”كوفيد-19″، في جميع المدن والمحافظات، حيث سجلت إيران أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى اليوم الخميس إلى أكثر من 10 آلاف إصابة و429 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.