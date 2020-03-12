الإمارات تعلن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ”الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا من بنغلاديش والصين وإيطاليا، وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 20 حالة حتى الآن“.

‎ وأضافت الوزارة أن ”تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في البلاد“.

وبينت الوزارة في بيانها أن ”التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها عالميا“.