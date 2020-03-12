الصحة الإيرانية: وضع مدينتي قم ورشت بالحجر الصحي لن يحل المشكلة‎

اعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس، أن وضع مدينتي قم ورشت في الحجر الصحي لن يحل مشكلة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وكتب جهانبور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”وضع قم ورشت في الحجر الصحي لن يحل مشكلة البلاد“، في إشارة الى الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن ”هناك عددا كبيرا من الايرانيين سافروا إلى دول أجنبية وهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا دون أن يعرفوا ذلك“.

وتعد محافظة قم وسط إيران بؤرة لتفشي الفيروس بعد الكشف عن أول حالتي وفاة في هذه المحافظة في 19 فبراير الماضي، واتسعت دائرة المحافظات المصابة لتشمل جميع إيران.

فيما ارتفعت حالات المصابين في مدينة رشت عاصمة محافظة جيلان شمال إيران في ظل نقص بالأدوية والكوادر الطبية مع عجز حكومي.

ويطالب عدد من النواب الإيرانيين منذ أيام وزير الصحة سعيد نمكي، وضع محافظتي قم وجيلان في الحجر الصحي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 75 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 425 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 10075 حالة في عموم إيران.