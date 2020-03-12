البرازيل تعلن إصابة وزير اجتمع مع ترامب بفيروس كورونا

قال مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم الخميس، إن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.

ورافق واجنجارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع ”إنستغرام“ يظهر فيها واقفا إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت البرازيل في البيان، إنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.

ترامب يرد

وقال الرئيس ترامب، اليوم الخميس، إنه ليس قلقا من التعرض لفيروس كورونا المستجد بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بالفيروس.

وأقيم العشاء في منتجع ”مارالاجو“، الذي يملكه ترامب في ”بالم بيتش“ بولاية فلوريدا، يوم السبت الماضي.

وقال ترامب للصحفيين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في المكتب البيضاوي: ”دعوني أصيغ الأمر بهذه الطريقة، لست قلقا“.

وأضاف أنه سمع بإصابة المساعد، لكن ”لم نقم بأي شيء خارج المعتاد“.

وذكر أنه وفارادكار اختارا ألا يتصافحا عندما وصل الزعيم الأيرلندي للبيت الأبيض لحضور اجتماع تقليدي في ذكرى القديس باتريك.