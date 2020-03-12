بعد وقف الطيران بسبب ”كورونا“.. هنود يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في إيران

تظاهر العشرات من الزوار الشيعة الهنود، اليوم الخميس، أمام سفارة بلادهم في العاصمة الإيرانية طهران، على خلفية قرار نيودلهي وقف الطيران مع إيران؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن ”مجموعة من الزوار الهنود الذين سافروا إلى إيران لزيارة المراقد الشيعية وفشلوا في العودة إلى الهند في أعقاب موجة تفشي فيروس كورونا والإلغاء الأحادي الجانب من قبل الحكومة الهندية، تظاهروا اليوم أمام السفارة الهندية في طهران ودعوا الحكومة الهندية للتحرك في أقرب وقت ممكن من أجل إعادتهم إلى الهند“.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الزوار يتواجدون في إيران منذ نحو 15 يومًا، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بسبب وقف الطيران بين طهران ونيودلهي.

ويتواجد نحو ألف و200 هندي في إيران، أغلبهم من الطلاب الجامعيين والزوار الشيعة، لم يتمكنوا من العودة إلى الهند بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.

وفي العاشر من مارس الجاري، أجلت طائرة شحن تابعة لسلاح الجيش الهندي نحو 58 شخصا من الرعايا الهنود الموجودين في إيران؛ جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الهند إنشاء مختبر في إيران لفحص مواطنيها قبل إعادتهم إلى البلاد، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وإلا سيبقى المصابون منهم للعلاج بأحد المراكز الطبية هناك.