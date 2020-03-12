فورين بوليسي: لهذه الأسباب يشعر الناس بالخوف ”الزائد“ من فيروس كورونا

لا يمكن إنكار أن وباء كورونا مميت وينتشر بسرعة صادمة، وهذا في حد ذاته أمر مخيف، ولكن يبدو أن الفزع المصاحب لانتشاره يفوق الخطر الحقيقي للفيروس.

من الصعب وصف القلق الذي يجتاح العالم الآن، ومن الظاهر أن كلمة قلق أو خوف لا يكفيان لوصف المشاعر التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، فعلامات الهلع موجودة في كل مكان، ويمكن رؤيتها في وجوه ركاب مترو الأنفاق عندما يسعل شخص ما، أو في عيون سائق ”أوبر“ يحدق من وراء قناعه الطبي في مرآة الرؤية الخلفية، أو في الاستجابات الضخمة وغير المتناسبة والمدمرة للذات التي اتخذتها بعض المجتمعات.

ووفقا لمجلة ”فورين بوليسي“، لا يعني هذا أنه لا توجد أسباب قوية وعقلانية للقلق، فحتى الآن وصل عدد الإصابات إلى حوالي 120 ألفا حول العالم، وتوفي 4 آلاف شخص، والأسوأ من ذلك، أن العدوى لا تزال تتفشى وتتسارع في الغرب، مما يعني أننا لم نر بعد القوة الكاملة للوباء.

وفي الوقت نفسه، تعثرت حكومات الصين والولايات المتحدة وإيران وإيطاليا بشدة في ردود أفعالها، وبعضها كذب بشأن التفشي وعاقب المخبرين، وفي مثل هذه الأوقات، يريد الناس ويتوقعون حكومة عقلانية تستند إلى الحقائق، ومزودة بالموظفين بالكامل لحمايتهم، ولكن الأمريكيين يفتقرون إلى إحدى هذه العناصر الأساسية الآن.

فإدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل بعدد قليل من الموظفين، حيث فصل ترامب معظم المسؤولين عن الاستجابة الطارئة للأوبئة في البلاد في عام 2018.

رد الفعل العالمي

ويبدو أن مدى رد الفعل العالمي على فيروس كورونا المستجد غريبا، حيث نجا البشر من أوبئة أسوأ بكثير دون هذا الكم من الذعر، وحتى مع استثناء الكوارث القديمة مثل الطاعون الأسود، الذي قضى على حوالي 200 مليون شخص في العصور الوسطى، بل المقصود هنا هو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والذي كان لسنوات عديدة، يؤدي إلى معدل وفيات 100 %، والسارس، وأنفلونزا الخنازير، وحتى الأنفلونزا الموسمية، التي قتلت 80 ألف شخص في 2017-2018 في الولايات المتحدة فقط.

كما يبدو الفيروس خطرا ضئيلا عندما يقارن بالحوادث المرورية، التي تقتل حوالي 1.25 مليون شخص كل عام، ولكن يبدو أنها لا تؤثر كثيرا على سلوك الناس بشكل ايجابي أو سلبي.

ومع ذلك، على الرغم من احتمالية عدم إصابة الأغلبية بالفيروس أبدا وأن الغالبية العظمى ممن يصابون به ينجون، يبدو أن الناس والحكومات يستجيبون للأمر بطريقة مبالغ فيها بعض الشيء.

وبعض ردود الأفعال هذه سخيفة وحميدة نسبيا، مثل ارتداء أقنعة جراحية رطبة ومسامية على الرغم من أن ذلك يساهم في نقص القناع العالمي، أو شراء زبدة الفول السوداني وورق التواليت وغيرها من السلع اليومية بكميات هائلة.

وفي هذه الأثناء، كان أصحاب نظريات المؤامرة مشغولين للغاية بنشر المعلومات المضللة والنظريات حول الفيروس لدرجة أن ويكيبيديا أنشأت صفحة كاملة لتتبع خيالاتهم.

ومن بين أبرز هذه النظريات، كان هناك ابتكار الصين لهذا الفيروس كسلاح بيولوجي لقمع احتجاجات هونغ كونغ أو إخضاع الأويغور؛ وأن الفيروس جزء من مخطط للتحكم في السكان والذي يدعمه بيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت؛ وأن الفيروس تم تصميمه في مختبر أسلحة بيولوجية كندي، وهي أول مرة يتم إلقاء اللوم على كندا في كارثة عالمية كبيرة أو صغيرة.

وعلى الرغم من سخافة هذه النظريات، إلا أن بعض الاستجابات غير العقلانية للفيروس قد بدأت تؤثر على حياتنا واقتصادنا بطرق ضارة، فعلى الرغم من أنه أمر غير مفيد في مكافحة الوباء، استغل الشعبويون المرض لتكثيف هجماتهم على الهجرة، وبات أكثر من 10 % من سكان العالم الآن في حالة حجر صحي إجباري، وألغت إيطاليا الشعائر الكنسية، وألغت أيرلندا مسيرات عيد القديس باتريك، وألغت طوكيو مهرجان أزهار الكرز السنوي، وأمرت إسرائيل بحجر أي شخص يدخل البلاد من أي مكان لمدة 14 يوما.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تخنق جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية الحاسمة على المدى القصير، وقد تلحق الخراب بسلاسل التوريد العالمية على المدى الطويل.

مدى خطورة المرض

ويبدو أن هناك 3 عوامل تربط كل هذه المبالغات، والتي يتحدى الكثير منها العلوم الطبية والمنطق:

يعتبر أول العوامل هو أن فيروس كورونا جديد وغير مرئي ومميت أحيانا، ولا يزال غير معروف إلى حد كبير، فنحن لسنا بعيدين عن تطوير اللقاح فقط، بل لا نعلم مدى خطورة المرض في الواقع أو عدد الأشخاص المصابين بالفعل، وهي مشكلة ترجع جزئيا إلى النقص المحير في مجموعات الاختبار في الولايات المتحدة وحول العالم.

وكما قال مايكل باركون، الأستاذ الفخري في العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز، في رسالة بريد إلكتروني: ”الطبيعة الغامضة غير المرئية لهذا العدو تجعله مخيفا بشكل خاص، وخاصة لأصحاب نظريات المؤامرة والخيال الخصب“.

وثانيا، أثبت فيروس كورونا أنه مخيف بشكل خاص بسبب الطريقة التي يجسد ويستغل بها القضايا التي كانت تثير بالفعل قلقا شديدا حول العالم، وخاصة العولمة والهجرة الجماعية والاعتماد المتبادل.

وهذه هي بالتحديد القضايا التي ظل ترامب وغيره من الشعبويين يستغلونها منذ سنوات، والتي استجاب لها العديد من الناخبين، الذين يشعرون بأنهم يواجهون بقوى لا يفهمونها ولا يمكنهم السيطرة عليها.

ومن خروجه من الصين، وهي عدو ترامب اللدود، وانتقاله عبر المسارات المعولمة كالسلع والخدمات والأشخاص، يمثل الفيروس التاجي كل ما يخشاه الشعبويون بالفعل ويكرهونه.

وأوضح باركون، أن هذه الحقيقة جعلت الفيروس ”رمزا وتأكيدا لجميع مخاوف العالم الخارجي والأطراف الأخرى التي بات ترامب وأتباعه مهووسين بها“.

والسبب الثالث الذي جعل الفيروس التاجي يلمس هذا الوتر الحساس هو أنه ينبع من الشعور العميق بالذنب الذي يشعر به الكثير منا حول الطريقة التي نسيء فيها معاملة العالم الطبيعي من حولنا، بما في ذلك قرون من حرق الكربون وعقود من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية القوية، والتي بدأت تضر بالمحيط الحيوي.

ولسنوات كانت المشكلة تبدو نظرية مجردة، ولكن في السنوات القليلة الماضية، بعد أن انتشرت حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم وبات الطقس أكثر حرارة ورطوبة وتقلبا، أصبح من المستحيل تجاهل المشكلة.

إذ يشعر الكثير منا الآن بأننا زعزعنا استقرار الأنظمة الطبيعية وندفع ثمن ذلك الآن، ويتغذى فيروس كورونا على هذا الاعتقاد، والذي يبدو كثمن لا مفر منه، وقال باركون: ”نحن نعيش في زمن ملبد بالأحداث المروعة، وحتى لو لم يكن هذا هو المرض الذي يفتك بنا، فسيفتك بنا التالي أو الذي يليه“.

وفي حين أن كل هذا الخوف يمكن أن يتسبب في تصرف الناس بطرق غير عقلانية بشكل متزايد، إلا أن هناك جانبا إيجابيا للأمر، حيث يبدو أن الحكومات لا تتحرك إلا عندما تتعامل مع التحديات الكبيرة التي تهدد الحياة وتشعر أنه لا مفر آخر لها، فالأزمات الوجودية جيدة في تركيز التفكير، وغالبا ما يجري السياسيون الإصلاحات العميقة والمؤلمة عندما يشعرون أنه ليس هناك خيار آخر.