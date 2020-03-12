 سنغافورة تغلق المساجد لتطهيرها تحسبا لانتشار فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

سنغافورة تغلق المساجد لتطهيرها تحسبا لانتشار فيروس كورونا

سنغافورة تغلق المساجد لتطهيرها تحسبا لانتشار فيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت سنغافورة اليوم الخميس، أنها ستغلق جميع المساجد لمدة 5 أيام على الأقل، لتطهيرها وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين في سنغافورة، الذين حضروا مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا المجاورة بحالات إصابة.

وقال المجلس الإسلامي في سنغافورة، إن الإغلاق سيبدأ يوم الجمعة، والسلطات تحاول تعقب 90 مواطنا سنغافوريا حضروا المؤتمر الذي استمر 3 أيام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات في سنغافورة في الأسابيع الماضية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب 178 شخصا في المدينة.

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