سنغافورة تغلق المساجد لتطهيرها تحسبا لانتشار فيروس كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت سنغافورة اليوم الخميس، أنها ستغلق جميع المساجد لمدة 5 أيام على الأقل، لتطهيرها وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين في سنغافورة، الذين حضروا مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا المجاورة بحالات إصابة. وقال المجلس الإسلامي في سنغافورة، إن الإغلاق سيبدأ يوم الجمعة، والسلطات تحاول تعقب 90 مواطنا سنغافوريا حضروا المؤتمر…