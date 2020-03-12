أثارت هلع السكان.. مدينة إيرانية تحفر قبورا جديدة لاستيعاب دفن ضحايا كورونا

كشفت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم الخميس، عن إعلان حالة الطوارئ في مدينة خواف الواقعة شمال شرقي إيران، بعد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما تشهد المدينة حفر أعداد كبيرة من القبور؛ لاستيعاب دفن ضحايا الفيروس، ما أثار هلع السكان.

وقال تقرير لوكالة أنباء ”ايلنا“ المحلية: إن حاكم مدينة خواف طالب في جلسة للمجلس الأعلى لمواجهة كورونا بتكليف سلطات المدينة بحفر قبور جديدة، وذلك لاستيعاب دفن المواطنين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن حالة من الهلع أصابت أهالي مدينة خواف، وذلك لمشاهدتهم حفر أعداد كبيرة من القبور على أطراف المدينة بعمق 4 أمتار، لا سيما بعدما أعلنت سلطات المدينة عن عدم تسجيل أعداد كبيرة من المتوفين بكورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا والمعروف طبيا بـ ”كوفيد-19“ في جميع المدن والمحافظات، حيث سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس وصلت حتى اليوم الخميس، إلى أكثر من 10 آلاف إصابة و429 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.