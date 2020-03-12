وزيران أردنيان يطلقان مبادرة لمواجهة كورونا (فيديو)

أطلق وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، حملة توعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال دعوتهما المواطنين الأردنيين بعدم المصافحة بالأيدي، وتجنب الملامسة واقتصارها على التحية فقط.

وكان مجلس النواب الأردني، قد أطلق قبل نحو شهر حملة ”عدم التقبيل“، والاقتصار على المصافحة فقط.

وشهد الأردن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، لمواطن عائد من إيطاليا، حيث تم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وأثبتت الفحوصات الطبية اللازمة عدم إصابته بالفيروس.

وكان الأردن قد أعلن مؤخرا عن حزمة إجراءات احترازية جديدة للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن وقف السفر من وإلى عدد من الدول وإغلاق معابر حدودية.

واشتملت الإجراءات، على وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، بالإضافة إلى إغلاق المعبر الشمالي، وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي اللذين يربطان الأردن بالضفة الغربية، أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين، باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع، والعمال الأردنيين الذين يستخدمون المعبر الجنوبي.

وتضمنت أيضا عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى الأردن، اعتبارا من الإثنين القادم 16 مارس/آذار، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول.

كما قررت الحكومة الأردنية إغلاق المعابر البحرية مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

وشملت الإجراءات أيضا، وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، كما يعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط.