شاهد ما يفعله فيروس كورونا برئة ضحاياه (صور)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صورا مروعة، قالت إنها لمريض صيني يبلغ من العمر 44 عاما، فارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر صور الأشعة السينية الملتقطة للمصاب وفحوصات التصوير المقطعي المحوسب ما يفعله فيروس كورونا من تلف يضرب رئيتي الضحايا.

ويتضح من الصور بعد عمليات المسح بقعا بيضاء في الزوايا السفلية من الرئتين، مما يشير إلى ما يسميه اختصاصيو الأشعة عتامة الزجاج الأرضي أو الحشو الجزئي لمساحات الهواء.

وقالت الصحيفة، إن مثل هذه التشوهات التي حددها الأطباء في فحوصات مرضى فيروس كورونا المستجد مماثلة لتلك الموجودة في المرضى الذين يعانون من فيروسيات أخرى مثل سارس وميرس.

وأوضحت أن الرجل الضحية كان يعمل في سوق ووهان للمأكولات البحرية الذي يعتقد أنه أصل تفشي المرض الذي انطلق منها الى معظم دول العالم.

وجرى إدخال الرجل إلى المستشفى في 25 ديسمبر 2019 بعد أن عانى من الحمى والسعال لمدة أسبوعين تقريبا. قام الأطباء بتشخيص الرجل المصاب بالالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وتظهر الأشعة المقطعية لامرأة تبلغ من العمر 54 عاما أصيبت بالفيروس التاجي بعد السفر إلى ووهان ، الصين ، نفس الحشو الجزئي للمساحات الهوائية.

تم تشخيص إصابة المرأة بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الفيروس بعد معاناتها من الحمى والسعال والتعب واحتقان الصدر لمدة أسبوع ، وتم إعطاؤها الأكسجين والمضادات الحيوية.

يظهر مسح لامرأة تبلغ من العمر 45 عاما من مقاطعة سيتشوان في الصين أظهرت نتائج إيجابية لإصابة كورونا بعد عودتها من اليابان وجود بقع بيضاء و“علامة هالة معكوسة“ في الفص العلوي الأيسر من رئتها.