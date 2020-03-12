 أول حالة وفاة بكورونا في الجزائر – إرم نيوز‬‎

أول حالة وفاة بكورونا في الجزائر

أول حالة وفاة بكورونا في الجزائر

المصدر: فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بأحد مستشفيات محافظة البليدة قرب العاصمة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات المؤكد إصابتها بكورونا إلى 14 حالة.

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