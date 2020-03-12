أول حالة وفاة بكورونا في الجزائر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كشفت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بأحد مستشفيات محافظة البليدة قرب العاصمة. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات المؤكد إصابتها بكورونا إلى 14 حالة.