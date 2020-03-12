الصين تجاوزت ذروة تفشي كورونا

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا.

وأعلنت السلطان الصينية قبل يومين أن مدينة ووهان، موطن ظهور الفيروس المستجد، تمكنت من ”السيطرة عمليا“ على كورونا.

في المقابل، أمس قال رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن عدد الحالات خارج الصين ارتفع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الماضيين.