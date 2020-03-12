 عاد من مصر.. تونس تسجل إصابة بفيروس“كورونا“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

عاد من مصر.. تونس تسجل إصابة بفيروس“كورونا“ (فيديو)

عاد من مصر.. تونس تسجل إصابة بفيروس“كورونا“ (فيديو)

المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

كشفت وزارة الصحة التونسية عن إصابة مواطن كان عائدا من مصر بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض خلال برنامج rendez vous 9 المذاع على القناة التاسعة بالتلفزيون التونسي، إن تونس بها 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد وأحدهم شخص عمره 37 سنة سافر للقاهرة في فبراير الماضي وعاد أول مارس الجاري.

نصاف بن علية : المصاب السابع بالكورونا هو مشجع للترجي الرياضي التونسي عائد من مصر

نصاف بن علية : المصاب السابع بالكورونا هو مشجع للترجي الرياضي التونسي عائد من مصر#RendezVous9—————-البث المباشر ➡️ http://9tv.tn/ytliveقناة التاسعة على اليوتيوب ➡️ http://9tv.tn/youtubeقناة التاسعة على الانستغرام ➡️ http://instagram.com/attessia_tv

تم النشر بواسطة ‏Attessia TV قناة التاسعة‏ في الأربعاء، ١١ مارس ٢٠٢٠

وتابعت بن علية ”يوم 2 مارس ظهرت عليه أعراض الكورونا، وتم فحصه وتبين إيجابية إصابته وقام بوضع نفسه في الحجر الصحي الذاتي فور عودته من مصر، حيث حضر مباراة الزمالك والترجي يوم 28 فبراير الماضي، مضيفة أن المشجع لم يكن من بين الـ20 مشجعا الذين تم إيقافهم من قبل الأمن المصري.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“، ليرتفع العدد إلى 7 حالات في عموم البلاد.

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