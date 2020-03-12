ارتفاع عدد وفيات ”كورونا“ في الصين إلى 3172‎ شخصا

أعلنت السلطات الصينية، الخميس، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 آلاف و172 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية الصينية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 11 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 15 إصابة.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت 125 ألفا و597 إصابة بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.