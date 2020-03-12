لمواجهة ”كورونا“.. إيطاليا تغلق متاجرها وفرنسا تمنع زيارة دور المسنين

أمرت السلطات الإيطالية، بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومنافذ الأغذية، فيما أعلنت فرنسا منع زيارة دور المسنين، في ظل الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلدين.

وشكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، المواطنين، على تعاونهم في ظل القيود التي تم فرضها، مشيرا إلى أن ”الأمة بحاجة إلى خطوة أخرى بهذا الاتجاه“، حيث تم إغلاق المدارس ودور الحضانة والجامعات والمتاحف ودور السينما في جميع أنحاء البلاد، بينما تم ألغى الدوري الايطالي لكرة القدم جميع مبارياته.

وأرسلت الصين وفدا مكونا من 7 أطباء لمساعدة إيطاليا على احتواء انتشار فيروس كورونا، بعد مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين.

ونقلت وسائل إعلام صينية، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عرض على نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، تقديم مساعدات وإرسال فريق طبي لمكافحة انتشار المرض.

أما في فرنسا، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران، الأربعاء، منع الزيارات عن دور إيواء المسنين، إلا في بعض الاستثناءات.

وأشار الوزير إلى أنه ”سيتم رفع هذا التدبير الاستثنائي، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك“.

ويدخل هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها فرنسا للحد من انتشار وباء كورونا، خصوصا أن الأشخاص المسنين مهددون أكثر بخطر الفيروس، إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة.

وعلقت كريستين موريل، المديرة الطبية للشبكة التي تدير 16 دار رعاية: ”كنا نتوقع ذلك ونحن نخبر كل العائلات حاليا، بعضهم كان قلقا وكان يطلب منا إيقاف الزيارات“.

وكان مؤسسات إيواء كبار السن المعالين فرضت قبل هذا القرار إجراءات خاصة بها، كالتقليل من الزيارات، واللقاءات الثنائية، وتقليص الأنشطة.