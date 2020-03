اشتباكات عنيفة بين الشرطة وآلاف المحتجين في ”دايتون“ بسبب ”كورونا“ (فيديو)

تفجرت أعمال الشغب في جامعة ”دايتون“ الأمريكية واضطرت الشرطة للتدخل واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين بعد إعلان الجامعة إلغاء الدراسة وإقفال المساكن الجامعية بسبب مخاوف من تفشي كورونا، إضافة إلى أن الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات كشفت أنها تدرس إلغاء دوري كرة السلة للجامعات الأسبوع القادم.

وأفادت الجامعة أنه خلال ساعات من إعلان الجامعة الكاثوليكية، أمس الثلاثاء، قرارها، تجمع حوالي 1000 شخص من المحتجين في الشوارع عند الساعة 11 مساء، وتجمع معظمهم في شارع لويس، وفي وقت قصير استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي البداية أطلقت الشرطة القذائف الهشة غير المميتة التي تحتوي على مسحوق مهيج يشتت التجمع بسرعة، لكن هذه الغازات لم تنجح في تقليل حجم الحشد، حيث أظهر مقطع فيديو أحد الطلاب وهو يشكو من صعوبة الرؤية والتنفس، ما جعل الناس تشك أنها غازات مسيلة للدموع.

UD students gathered in large crowds on Lowes Street in the South Student Neighborhood Tuesday night in reaction to the news that university housing would close Wednesday for most students due to the spread of the coronavirus. pic.twitter.com/82XL9uCR04

— Flyer News (@FlyerNews) March 11, 2020