اشتباكات عنيفة بين الشرطة وآلاف المحتجين في ”دايتون“ بسبب ”كورونا“ (فيديو)

تفجرت أعمال الشغب في جامعة ”دايتون“ الأمريكية واضطرت الشرطة للتدخل واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين بعد إعلان الجامعة إلغاء الدراسة وإقفال المساكن الجامعية بسبب مخاوف من تفشي كورونا، إضافة إلى أن الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات كشفت أنها تدرس إلغاء دوري كرة السلة للجامعات الأسبوع القادم.

وأفادت الجامعة أنه خلال ساعات من إعلان الجامعة الكاثوليكية، أمس الثلاثاء، قرارها، تجمع حوالي 1000 شخص من المحتجين في الشوارع عند الساعة 11 مساء، وتجمع معظمهم في شارع لويس، وفي وقت قصير استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي البداية أطلقت الشرطة القذائف الهشة غير المميتة التي تحتوي على مسحوق مهيج يشتت التجمع بسرعة، لكن هذه الغازات لم تنجح في تقليل حجم الحشد، حيث أظهر مقطع فيديو أحد الطلاب وهو يشكو من صعوبة الرؤية والتنفس، ما جعل الناس تشك أنها غازات مسيلة للدموع.

UD students gathered in large crowds on Lowes Street in the South Student Neighborhood Tuesday night in reaction to the news that university housing would close Wednesday for most students due to the spread of the coronavirus. pic.twitter.com/82XL9uCR04 — Flyer News (@FlyerNews) March 11, 2020

وفي النهاية تم تفريق المحتجين عند الساعة 2:15 من صباح الأربعاء بعد صدور أوامر بإخلاء الشارع من قبل ضباط الحرم الجامعي والسلطات المحلية.

وأفادت الجامعة أن هناك على الأقل شخصا واحدا قد أصيب بعد أن ضُرب بزجاجة في رأسه أثناء الشغب، ولم تكشف التقارير عما إذا كان قد قُبض على أي شخص.

ويعد قرار إلغاء دوري كرة السلة للجامعات الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع قرارا صعبا على الرابطة، حيث إن هذه الدورة تمثل نسبة 75% من الأرباح السنوية للمنظمة، إذ حققت في العام الماضي مكاسب تقدر بـ 933 مليون دولار.

We have video of police officers shooting what appears to be non-lethal weapons at students. pic.twitter.com/kgSasTUtC6 — Flyer News (@FlyerNews) March 11, 2020

وتعتبر هذه الدورة مكانا لتجمع آلاف الجماهير لمدة ساعات في صالات رياضية مغلقة، ما يجعلها خطيرة في ظل ظروف انتشار كورونا.

وفي بيان منشور مساء الثلاثاء، أعلنت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات أنها سوف تتخذ قرارها في الأيام القادمة، لكن المنظمة لم تلمح أنها تخطط لإلغاء أو إعادة جدولة دورة ألعاب كرة السلة للرجال.