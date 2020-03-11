القنصل الإيراني في النجف يغادر العراق إثر إصابة قريبه بكورونا

كشفت دائرة الصحة في محافظة النجف، جنوب العراق، اليوم الأربعاء، أن القنصل الإيراني قرر مغادرة البلاد، إثر إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان صحفي:“نود أن نوضح أن أحد أفراد عائلة قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النجف ثبتت إصابته بفيروس كورونا“.

وبينت أن“دائرة صحة النجف اتخذت الإجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ومن ذلك أخذ وإرسال العينات وفحصها مختبريًا وبعد التأكد من الإصابة تم التواصل مع القنصل وأبدى تعاونًا وتفهمًا كاملًا لإجراءاتنا الصحية، وأكد أنه وعائلته سيغادرون لتلقي العلاج في بلادهم في غضون الساعات القليلة المقبلة“.

ونشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، أنباء عن إصابة القنصل الإيراني في النجف مع أفراد عائلته بفيروس كورونا.