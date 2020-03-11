بسبب ”كورونا“.. المغرب يلغي جميع المواسم الدينية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها، على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الأنشطة الدينية والعلمية المصاحبة للمواسم الدينية في المغرب قراءات جماعية للقرآن الكريم، ومدائح نبوية، ودروسا دينية، كما تنظم استشارات دينية لفائدة الزوار، فضلًا عن تنظيم مباراة في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي ”عملًا بتوجهات الشرع في حفظ الأنفس والأبدان من الهلاك ومن جميع الأضرار، واعتبارًا للوباء الذي ظهر في عدد من البلدان، وما وجب من اتباع الإرشادات الطبية الواردة في الموضوع، ولا سيما ما يتعلق بتجنب العدوى خلال التجمعات“.

وأهابت الوزارة، في هذا الصدد، بالعلماء والعالمات والخطباء والوعاظ والواعظات والأئمة أن ”يعملوا على توعية الناس بموضوع الوقاية من الوباء، لا سيما بالتزام النظافة وتجنب كل فرص انتقال العدوى“.

والخميس الماضي، استثنت حكومة سعد الدين العثماني المواسم الدينية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ”كورونا“ في المملكة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها، إن القرارات المتخذة جاءت بالتشاور مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن ”المغرب لا يمكنه أن يوقف الحركة الاجتماعية“.

ويبدو أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس ”كورونا“ في المغرب دفع الحكومة إلى رفع درجة الإجراءات الاحترازية لتشمل الحقل الديني في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في المملكة تسجيل 3 إصابات منفصلة بفيروس ”كورونا“؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6.