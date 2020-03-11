مصر تعلن خروج 7 حالات من العزل الصحي بعد شفائها من ”كورونا“‎

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، خروج 7 حالات من العزل الصحي بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، هاني يونس، في تدوينة له عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“:“تم خروج 7 حالات من مستشفى النجيلة للعزل الصحي بمحافظة مرسى مطروح وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد وثبوت سلبية التحاليل الخاصة بها“.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الحالات الأربع التي تم الإعلان عن إصابتها يوم الإثنين الماضي.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة وتتم متابعتها في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليها والتأكد من سلبية تحاليلها للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشف بيان وزارة الصحة المصرية عن تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها، يوم الإثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة، من بينها 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيها الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.