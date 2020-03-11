بعمر 103 أعوام.. معمرة صينية أكبر المتعافين من ”كورونا“ (صور وفيديو)

تعافت معمرة صينية تبلغ من العمر 103 أعوام من فيروس كورونا، بعد علاج استمر 6 أيام في مدينة ووهان.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، خرجت المعمرة “ تشانغ جوانغفن“ من المستشفى بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث تعتبر السيدة المريض الأكبر سناً الذي يتعافى من فيروس كورونا في الصين، بزيادة عامين عن الحالة التي تعافت سابقاً.

وقال الدكتور ”زينج“ وهو المشرف على علاج ”تشانغ“ إنه جرى علاج السيدة في أقل من أسبوع؛ لأنها لم تكن تعاني من العديد من الأمراض المزمنة.

وجرى تشخيص السيدة بالمرض الخطير في الأول من الشهر الجاري في مستشفى ليووان التابع لكلية ”تونغجي“ الطبية في ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وكانت السيدة بحالة خطيرة وبالكاد تستطيع التواصل مع الأطباء عندما نُقلت للمستشفى، حيث قالت ”لايو زينهوي“، رئيسة الممرضات في المستشفى: إن الممرضين كانوا يقدمون لها الطعام بالملعقة ويقومون بتغيير ”الحفاظات“ لها.

وأضافت لايو: ”تعافت السيدة تشانغ تدريجيًا بعد تقديم الرعاية لها كل ساعة وعمل جلسات تغذية طبيعية لها، حيث أحبت الجدة تقدير الممرضين لها، وكانت تبتسم وتحرك رأسها عندما أخبروها أنها تبدو جميلة وجذابة“.

وأصيب معمر آخر بفيروس كورونا وتعافى بعد عيد ميلاده الـ 101 بعد قضاء أسبوع في المستشفى، حيث كان هذا المريض الملقب بـ ”داي“ خرج من مستشفى ”هوو شين شان“ الصينية في ووهان الأسبوع الماضي.

وقالت الممرضة ”لي لاي“: لقد بدا على ”داي“ لحظة خروجه من المستشفى أنه نشيط جداً، وكان كثيرا ما يتحدث عن زوجته المسنة وأنه يحتاج للخروج من المستشفى في أقرب وقت ليعتني بها.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب عالميًا ما يقرب من 120000 شخص حتى العاشر من مارس 2020.