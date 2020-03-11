 رويترز: كاميرا حرارية ترافق أردوغان لحمايته من كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

رويترز: كاميرا حرارية ترافق أردوغان لحمايته من كورونا (فيديو)

رويترز: كاميرا حرارية ترافق أردوغان لحمايته من كورونا (فيديو)

المصدر: رويترز

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان، اليوم الأربعاء، بصحبة مصور يحمل كاميرا حرارية تفحص الأشخاص الذين يلتقي بهم؛ للتأكد من عدم إصابتهم بالحمى التي قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا.

وفحص المصور الصحفيين والساسة الذين تجمعوا حول الزعيم التركي لدى وصوله البرلمان، في اليوم الذي تأكدت فيه أول حالة إصابة بالفيروس في تركيا.

وأبلغ أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت لاحق أن تركيا تتخذ الخطوات الملائمة لحماية كل مواطنيها، وقال: ”لا يوجد فيروس أقوى من إجراءاتنا“.

وذكر مسؤول في الرئاسة أن الكاميرا الحرارية يمكن استخدامها في أي ظهور علني لأردوغان في المستقبل للحد من تعرضه للفيروس.

ونأى الرئيس البالغ من العمر 66 عاما بنفسه عن مصافحة شخصيات بارزة هذا الأسبوع، واكتفى بوضع يده على صدره خلال اجتماعات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل ومع سفراء جدد في أنقرة.

وفي المرتين لم يقدم تفسيرا لتصرفه سوى بكلمة: ”كورونا!“.

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