قطر تعلن إصابة 238 شخصا دفعة واحدة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية مساء الأربعاء تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المصابين وافدان من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتها بالفيروس يوم الأحد الماضي، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وبالدفعة الجديدة يصل عدد المصابين في قطر بفيروس كورونا المستجد إلى 262، حسب الإعلانات الرسمية.

وأعلنت قطر في وقت سابق تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر.

كما قررت أيضًا تعليق الدخول ”مؤقتا“ لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، وهي: بنغلاديش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.