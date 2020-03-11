للوقاية من كورونا.. أبوظبي تمنع ”الشيشة“ في جميع المنشآت السياحية

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، جميع المنشآت السياحية والفندقية بالامتناع عن تقديم ”الشيشة“ في جميع المرافق، تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس ”كورونا“، داعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فوري وعاجل.

وذكرت الهيئة في بيان: ”تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (COVlD-19) توجه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية بالامتناع عن تقديم الشيشة في جميع المرافق“.

وتابع البيان: ”يرجى العلم أن المنشآت السياحية وجميع مرافقها سيتم تفتيشها من قبل الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الامتناع عن تقديم الشيشة بشكل كامل وسيتم التحقق من ذلك“.

وحذرت من أن ”أي منشأة سياحية / فندقية لا تمتثل للتوجيهات أعلاه سوف تخضع لإجراءات قانونية وفق التشريعات النافذة“.