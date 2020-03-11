تعليق الرحلات وإجازة طويلة.. إجراءات غير مسبوقة في الكويت

أقرت الكويت مساء اليوم الأربعاء إجراءات غير مسبوقة لتفادي انتشار فايروس كرونا، منها تعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت، من يوم الجمعة حتى إشعار آخر.

كما أعلنت السلطات الكويتية قصر رحلات القادمين إلى مطار الكويت على المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى، مع استثناء طائرات الشحن.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عن إجازة طويلة من الدوام الرسمي، ابتداء من غد الخميس، إلى يوم 29 مارس الجاري.

ومن ضمن إجراءات الحكومة التي أعلن عنها ”منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق“.

وبشأن ما يتداول عن حظر التجول في البلاد، نفى المتحدث أي قرار من هذا النوع، مطالبا بـ“تحري الدقة وعدم نشر الشائعات“.