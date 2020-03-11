إيران تؤكد إصابة نائب روحاني ووزيري الصناعة والسياحة بـ“كورونا“‎

أكّدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، إصابة عدد من المسؤولين بفيروس كورونا ومن بينهم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري ووزيرا الصناعة والسياحة في حكومة حسن روحاني، وذلك بعد تقارير معارضة تحدثت عن إصابتهم بالفيروس خلال الأيام الماضية.

ونشرت وكالة أنباء ”فارس“ تقريرا، نقلا عن وزارة الصحة حول آخر إحصاء لإصابة مسؤولي الحكومة الإيرانية بفيروس كورونا، ومن بينهم نائب روحاني إسحاق جهانغيري ووزير الصناعة رضا رحماني ووزير السياحة علي أصغر مونسان.

كما ضم الإحصاء عددا آخر من مسؤولي النظام الإيراني، كان أبرزهم: وزير العدل السابق، مصطفى بور محمدي، ورئيس منظمة إدارة الأزمات إسماعيل نجار ورئيس اللجنة الأولمبية سيد رضا صالحي أميري والذين يخضعون للحجر الصحي والملاحظة الطبية.

وأعاد تقرير الوكالة الإيرانية التذكير بأبرز المسؤولين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا حيث كان من بينهم: مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، مستشار المرشد الأعلى، محمد مير محمدي، ومجتبى فاضلي رئيس مكتب المرجع الشيعي آية الله شبيري زنجاني، والذي أُصيب هو الآخر بكورونا.

وكانت وسائل إعلام معارضة كشفت خلال الأيام الماضية عن إصابة عدد لافت من مسؤولي النظام في إيران، في حين تتكتم وسائل الإعلام المحلية عن ذكر أي تقارير حول إصابة المسؤولين لا سيما المقربين من دائرة المرشد، علي خامنئي والرئيس، حسن روحاني.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا والمعروف طبيا بـ ”كوفيد-19“ في جميع المدن، حيث سجلت البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بالفيروس وصلت حتى اليوم الأربعاء إلى 9 آلاف إصابة و354 وفاة بحسب بيانات وزارة الصحة.