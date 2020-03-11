القضاء التونسي: توجيه تهمة القتل العمد لناقلي فيروس ”كورونا“

في خطوة جديدة لمحاولة الوقاية من انتشار فيروس ”كورونا”، هدد القضاء التونسي بتوجيه تهمة القتل العمد لكل مصاب بالفيروس لم يلتزم بقواعد الحجر الصحي، وتعمد نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.

وأكد القاضي والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المهدية والمنستير بالساحل التونسي، فريد بن جحا، إن الفصل 312 من المجلة الجنائية يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر من يخالف الحجر الصحي، ولكل من يتجنب أو يخالف قرار الحجر الصحي.

وأشار بن جحا وهو دكتور في القانون، في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أنه بالإضافة إلى هذا الفصل الذي ينطبق على الأشخاص المصابين بفيروس ”كورونا“ المستجد، فإنه إذا تعمد المصاب بهذا الفيروس نقله إلى شخص آخر، وتسبب في وفاته، فإنه يمكن إحالة ناقل العدوى على القضاء وتكييف التهمة من قبيل القتل العمد، إذا كان المصاب يعلم بأنه مريض وتعمد الاختلاط بالأشخاص من غير المصابين بالفيروس وتسبب بوفاتهم، بحسب تعبيره.

وأضاف بن جحا أنه سبق لفقه القضاء، أن أصدر حكما بالإدانة في خصوص رجل تعمد نقل فيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) إلى زوجته.