وفاة 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بـ“كورونا“

كشف المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، اليوم الأربعاء، عن وفاة 5 عناصر من قوات الحرس الثوري، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في خضم تدخل وحدات من الحرس الثوري لمواجهة الفيروس، بعد تفشيه في جميع المدن الإيرانية.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ المحلية عن شريف قوله إن ”أكثر من 100 ألف عنصر من قوات الحرس الثوري والباسيج (التعبئة) تعمل في قطاعات مختلفة لتقديم خدمات لمواجهة فيروس كورونا“.

وأضاف المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني ”توفي حتى الآن 5 عناصر من قوات الحرس الثوري والباسيج في خضم عمليات تقديم الخدمات لمواجهة فيروس كورونا، فيما يخضع عدد آخر من أفراد الحرس للعلاج والملاحظة“.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية كشفت في وقت سابق عن تدخل وحدات من قوات الحرس الثوري، للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك في ظل تفشي الفيروس في جميع أقاليم إيران، وسط تسجيل البلاد إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس بشكل شبه يومي.

وأشار تقرير نشرته وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، إلى أن قوات الحرس الثوري دفعت بوحدات إلى أبرز المدن التي تشهد انتشار الفيروس، حيث تعمل على رش وتعقيم أشهر الميادين ووسائل المواصلات، فضلا عن مد المراكز الصحية للحرس بكوادر طبية للمساعدة في معالجة المصابين، وذلك في ظل تقارير محلية تتحدث عن وفاة وإصابة العديد من الأطباء والممرضين بالفيروس، بعدما انتقلت العدوى إليهم أثناء علاجهم المرضى.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، وصل لجميع أقاليم البلاد، بعدما كان ينحصر في مدينة قُم والعاصمة طهران، كما باتت البلاد بؤرة تفشٍي للفيروس، بعدما سجلت أغلب دول الجوار حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران.