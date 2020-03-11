 ما صحة تعمُّد مصابة بفيروس كورونا نقل العدوى لممرضة في الكويت؟‎‎ – إرم نيوز‬‎

ما صحة تعمُّد مصابة بفيروس كورونا نقل العدوى لممرضة في الكويت؟‎‎

ما صحة تعمُّد مصابة بفيروس كورونا نقل العدوى لممرضة في الكويت؟‎‎

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

نفى بندر العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية، صحة الأنباء التي أُثيرت أخيرا عن تعمُّد مريضة كويتية مصابة بفيروس كورونا نقل المرض إلى الممرضة المشرفة على علاجها، عقب تداول الخبر من قبل بعض النشطاء والحسابات الإخبارية في البلد الخليجي، الذي وصل فيه عدد الإصابات بالفيروس إلى 72 حالة.

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، ”هذه الأخبار ليست دقيقة، وإن ما حدث هو مشاحنة بين مريضتين ومسؤولة التمريض، وإن الأخيرة لم تتذمر أو تشتكي وقدَرت ظروف المريضة“.

وكانت طبيبة تدعى ”مي الهزاع“ ذكرت في مقطع فيديو ”أن مريضتين مصابتين بفيروس كورونا كنَ يتجولنَ في مستشفى جابر الذي يتعالج فيه مصابو الفيروس القادمون من إيران، وقد تعمدت إحداهما البصق على الممرضة لنقل العدوى لها“.

وأضافت الطبيبة في المقطع الذي نشره حساب ”المجلس“ الإخباري، ”أن المريضة كويتية، وأن ما حدث يعتبر جريمة“، مطالبة بـ“مراعاة الكادر الطبي والممرضات وعدم الإقدام على مثل هذه الأفعال“.

وبدأت الكويت منذ أسابيع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق القادمين إلى البلاد من دول موبوءة بالفيروس من خلال وضعهم في مراكز الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم، وإحالة من تظهر عليه أعراض المرض إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم الإعلان رسميا عن شفاء حالتين حتى الآن.

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