ما صحة تعمُّد مصابة بفيروس كورونا نقل العدوى لممرضة في الكويت؟‎‎

نفى بندر العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية، صحة الأنباء التي أُثيرت أخيرا عن تعمُّد مريضة كويتية مصابة بفيروس كورونا نقل المرض إلى الممرضة المشرفة على علاجها، عقب تداول الخبر من قبل بعض النشطاء والحسابات الإخبارية في البلد الخليجي، الذي وصل فيه عدد الإصابات بالفيروس إلى 72 حالة.

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، ”هذه الأخبار ليست دقيقة، وإن ما حدث هو مشاحنة بين مريضتين ومسؤولة التمريض، وإن الأخيرة لم تتذمر أو تشتكي وقدَرت ظروف المريضة“.

بخصوص المريضة التي تفلت على الممرضة جمعية التمريض تنفي هذا الأمر تماما وان ما حدث كان مجرد مشاحنة بين مريضتين ومسؤولة التمريض وانها لم تتذمر أو تشتكي وقدرت ظروف المريضة وهذا يؤكد أهمية العمل الإنساني الذي يقدمه التمريض لأنه في الصفوف الأمامية دائما حفظ الكويت ونتمنى السلامة للجميع — بندر نشمي العنزي (@bander_nashmi) March 11, 2020

وكانت طبيبة تدعى ”مي الهزاع“ ذكرت في مقطع فيديو ”أن مريضتين مصابتين بفيروس كورونا كنَ يتجولنَ في مستشفى جابر الذي يتعالج فيه مصابو الفيروس القادمون من إيران، وقد تعمدت إحداهما البصق على الممرضة لنقل العدوى لها“.

وأضافت الطبيبة في المقطع الذي نشره حساب ”المجلس“ الإخباري، ”أن المريضة كويتية، وأن ما حدث يعتبر جريمة“، مطالبة بـ“مراعاة الكادر الطبي والممرضات وعدم الإقدام على مثل هذه الأفعال“.

فيديو/ طبيبة كويتية من أمام مستشفى جابر: للأسف مريضة كويتية نقلت العدوى لممرضة عمداً.. وأهي تدري أن فيها الـ #كورونا ڤيروس. pic.twitter.com/ZIS3vdS42h — المجلس (@Almajlliss) March 11, 2020

وبدأت الكويت منذ أسابيع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق القادمين إلى البلاد من دول موبوءة بالفيروس من خلال وضعهم في مراكز الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم، وإحالة من تظهر عليه أعراض المرض إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم الإعلان رسميا عن شفاء حالتين حتى الآن.