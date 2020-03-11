إيطالية عالقة مع جثة زوجها بعد يومين على وفاته بـ“بكورونا“

احتجزت امرأة إجباريا مع جثة زوجها داخل منزلهما، في بلدة بورغيتو سانتو سبيريتو بمقاطعة سافونا شمال إيطاليا، مُنذ وفاته صباح الإثنين الماضي، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة ”سي ان ان“ الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المرأة منذ وفاة زوجها، كانت تصرخ من شرفة منزلها على مدار اليومين الماضيين، طلبا للمساعدة، وذلك بسبب القيود المفروضة عليها بعدم الخروج من منزلها، منذ تشخيص إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد.

وكشف جيانكارلو كانيبا عمدة بلدة بورغيتو سانتو سبيريتو، إن السيدة لا تزال عالقة مع جثة زوجها المصاب بفيروس كورونا المستجد، بسبب قانون حالة الطوارئ الجديد في البلاد على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، فلم يتمكنوا من إخلاء جثته خلال اليومين الماضيين، مبينا أنه وفقا للقانون الجديد فلا يجوز الاقتراب من شخص مصاب بهذا المرض، للوقاية من الإصابة بالفيروس.

ووفقا لقناة IVG.IT التلفزيونية الإيطالية، فإن أقارب وجيران المرأة المذعورة، كانوا يائسين من مساعدتها على مدار اليومين الماضيين، وذلك بسبب إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، ولم يستطع أحد من الاقتراب منها ومساعدتها.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في وفاة أكثر من 630 شخصا في إيطاليا، وإصابة نحو 10 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد.