هل الوضوء يحمي من فيروس كورونا؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بفاعلية الوضوء في الوقاية من فيروس ”كورونا”، بدعوى قيام المصلي بالغسل بالمياه ما لا يقل عن 5 مرات يوميا.

وانتشرت تغريدات، لا أصل لها في الطب، بأن الفيروس يحتاج من 4 إلى 5 ساعات حتى يؤثر في الجسم، وأثناء ذلك يبقى في المجاري التنفسية كالأنف والفم، في حين يعمل الوضوء على طرد الفيروس قبل بدء ”تفعيله“، وما يدل على ذلك –وفق التغريدات– أن ما بين الصلوات أقل من 4 ساعات (في حين إن الوقت بين صلاتي العشاء والفجر أكثر من 4 ساعات).

فايروس كورونا اذا انتقل للجسم يحتاج ٤-٥ ساعات عشان يتفعل

يبقى داخل الفم والخشم

الوضوء يطرد الفايروس قبل مايتفعل

والصلوات مابينها اقل من ٤ ساعات

سبحانك ربي ما اعظمك — Arrogant (@YouOKTH) March 8, 2020

ونفت الأكاديمية والمستشارة في التنمية الدكتورة ماجدة غنيم صحة المعلومة المتداولة، مؤكدة أن ما ورد عن الوضوء معلومات ”مغلوطة“ منسوبة لمنظمة الصحة وليست صحيحة، حيث لا يكفي الغسل بالماء للوقاية من الفيروس ويجب استخدام الصابون والمطهرات مع تنظيف الأظافر بالفراشة للوقاية.

كما أكدت مختصة في علم الأحياء أن الغسل بالماء ليس له أي تأثير على الفيروسات والبكتيريا.

حضرتك انا درست مايكرو و بقولك الغسيل بالماء فقط كما الحال في الوضوء ليس له تأثير علي الفيروسات أو البكتريا — انا هي ايناس (@alkhemist64) March 10, 2020

إجراءات تنسف الشائعة

شددت منظمة الصحة العالمية في موقعها الرسمي على ضرورة استخدام المطهر الكحولي وفرك اليدين بالصابون وعدم الاكتفاء بالماء.

ورغم زعم ناشطين أن الوضوء يقي من كورونا، فإن العشرات من المسلمين حول العالم أصيبوا بالفيروس، تزامنا مع انتشاره في دول أخرى.