ميركل تصدم الشعب الألماني بشأن كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن ما يصل إلى 70 في المئة من السكان سيصابون على الأرجح بفيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في أرجاء العالم، وأضافت أنه نظرا لعدم وجود علاج له حاليا فإن التركيز ينبغي أن ينصب على إبطاء انتشاره.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين: ”نظرا لأن الفيروس منتشر بينما لا يملك السكان أي تحصين ولا وجود للعلاج، فإن ما يتراوح بين 60 و70 في المئة من السكان سيصابون بالعدوى“.

وأضافت: ”ينبغي أن تركز العملية على عدم إثقال كاهل النظام الصحي عن طريق إبطاء انتشار الفيروس(…) الأمر يتعلق بكسب الوقت“.