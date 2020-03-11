برلماني إيراني: ”كورونا“ تفشى في جميع المدن ولا فائدة من الحجر الصحي

أكد البرلماني الإيراني، أحمد همتي أن تأخر السلطات في فرض الحجر الصحي على المدن التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا ساهم في تفشي المرض في جميع مدن ومحافظات البلاد.

واعتبر همتي، أن الحديث عن فرض الحجر الصحي الآن لن يجدي نفعا.

وقال همتي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايلنا“ المحلية اليوم الأربعاء ”رغم التقارير التي تحدثت مبكرا عن ظهور فيروس كورونا في الصين إلا أن التبادل مع الصين كان كبيرا، كما تسبب الإعلان المتأخر عن وجود الفيروس في البلاد في انتشاره وتفشيه في جميع المدن والمحافظات“.

وأضاف عضو اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني ”كان يجب وضع المدن التي سجلت أول ظهور للإصابات بالفيروس في الحجر الصحي بينما لم يحدث هذا، وأما الحديث عن فرض الحجر الصحي فلن يؤتي أكله نظرا لتفشي الفيروس في جميع المدن“.

وأشار البرلماني الإيراني إلى ما اعتبره تدخلات لغير المتخصصين في عمل وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه التدخلات والقرارات المخالفة لعمل الصحة تمثل تحديا جديدا لوزارة الصحة بجانب مواجهة فيروس كورونا وفق ما نقلت عنه وكالة ”ايلنا“.

وكان عدد من البرلمانيين في إيران طالبوا بفرض الحجر الصحي على المدن التي تشهد تفشي فيروس كورونا لا سيما المحافظات الواقعة شمال البلاد والتي باتت تتصدر المدن الإيرانية تسجيلا لعدد المصابين والمتوفين بكورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المعروف طبيا بـ ”كوفيد-19“ في جميع الأقاليم، إذ حذرت وزارة الصحة الإيرانية من ذروة قد تشهدها البلاد في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع المقبلة.