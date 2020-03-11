وفاة ثانية و 61 إصابة مثبتة بـ“كورونا“ في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة ثانية بفيروس كورونا، وفق التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة بشأن الفيروس.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الوطنية للإعلام، أنه ”حتى ظهر الأربعاء، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري، و9 حالات في المستشفيات الجامعية“.

وحسب الوكالة، تتوزع الحالات كالآتي، 37% وافدة من مصر والمملكة المتحدة وإيران وسويسرا، و58% من بين المخالطين للحالات المثبتة، 13 من بين المخالطين لحالة وافدة من مصر، و5 من بين المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، 5 من بين المخالطين لحالات وافدة من إيران، إضافة إلى 3 حالات قيد التقصي (6%).

وتتوزع الحالات حسب الفئات العمرية كالآتي، 11% دون العشرين، و77% من عمر 20 إلى 59 سنة، و10% من عمر 60 سنة وما فوق، وفق الوكالة.