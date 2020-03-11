صحيفة: كورونا يقتل شخصين كل ساعة في إيران

كشفت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، اليوم الأربعاء، إحصائيات عن تفشي فيروس كورونا المستجد وعدد الضحايا والإصابات في البلاد منذ الكشف عن هذا الفيروس القاتل في 19 شباط/ فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة المقربة من الرئيس حسن روحاني، إنه ”كان يصاب في كل ساعة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في إيران، لكن هذا المعدل ارتفع منذ يوم الاثنين الماضي“.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، أن ”إيران سجلت منذ أمس الثلاثاء 45 إصابة بفيروس كورونا في كل ساعة وهو معدل يؤكد أن هذا الفيروس تفشى بشكل سريع في إيران“.

واستغرب التقرير عدم قيام الحكومة بفرض الحجر الصحي على بؤرة تفشي الفيروس، محافظة قم، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وتابع أنه ”في كل ساعة يموت شخص أو شخصان بسبب فيروس كورونا المستجد“، متوقعا أن يرتفع معدل الوفيات والإصابات في الأيام المقبلة، فيما يتعافى في كل ساعة خمسة أشخاص من هذا الفيروس.

وبلغ عدد الوفيات في إيران حتى يوم أمس الثلاثاء 291 شخصا، بينما وصلت الإصابات إلى 8042 شخصا، ما يكشف عن عدم قدرة الحكومة الإيرانية ووزارة الصحة على الحد من تفشي فيروس كورونا.

وتسبب هذا الفيروس بتعطيل الحياة في إيران، حيث أغلقت المحال التجارية والمقاهي ودور السينما، كما أغلقت الفنادق وتراجعت حركة المرور بين المحافظات، وارتفعت أسعار المواد الغذائية.

وتقول السطات الإيرانية إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستبدأ الأسبوع المقبل وسوف تستمر لمدة شهرين.