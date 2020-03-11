الكويت تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا“

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد ”COVID19“ من بينهم مقيم يحمل الجنسية المصرية عاد من أذربيجان.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ عن تسجيل 3 حالات جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 72 مصابا .

وأشارت إلى أن الحالة الأولى لمواطنة كويتية ارتبطت إصابتها بالسفر إلى إيران، والثانية لمواطن سوداني والثالثة لمواطن مصري وارتبطت إصابتهما عبر السفر إلى أذربيجان.

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة ثلاث حالات جديدة ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 ليصبح الإجمالي 72 حالة pic.twitter.com/wkNv6YGGf4 — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 11, 2020

وعلقت الوزارة في تغريدتها عبر ”تويتر“: ”تعلن ⁧وزارة الصحة⁩ عن تأكيد إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ⁩ ”COVID19″ ليصبح الإجمالي 72 حالة“.

وكانت الكويت بدأت في إجلاء مواطنيها من مصر، قبل يومين وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد، حيث وصلت أولى رحلات إجلاء الكويت لمواطنيها من مصر، وضمت الرحلة التي وصلت من القاهرة على متن خطوط الطيران الكويتية 250 مواطنا تم إخضاعهم للحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم للوقوف على طبيعة حالتهم الصحية.