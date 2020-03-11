الرجال والسرطان.. علامات يجب ألا تتجاهلها أبدا

يعد إدراكك لوضعك الصحي أحد أهم الأشياء التي يجب أن تحرص على القيام بها. فاستماعك لأنين جسدك يعني زيارة للطبيب قبل فوات الأوان.. لذا، إليك علامات إذا ما ظهرت عليك فلا تتجاهلها إطلاقا.

فواصل الحمام الدموية

إذا رأيت دفقات أو بقعا حمراء في البول أو البراز، فمن الأفضل أن يفحصك طبيب، من الجائز أن يكون الأمر مجرد عدوى بولية أو بواسير، كما قد تكون أيضا علامة على سرطان القولون أو الكلى.

تفاقم عسر الهضم

يمكن أن يكون استمرار عسر الهضم لأسابيع علامة على سرطان الحلق أو المعدة.

تورم الخصية

لا بد من متابعة حدوث أي ورم في خصيتيك، لتجنب سرطان الخصية، لذلك عليك التحقق من أي مشاكل في هذه المنطقة بمجرد حدوثها.

الألم المستمر

في الغالب لا يُفسَر الإحساس بالألم لوقت قصير على أنه سرطان، بل قد يكون إرهاقا للعضلات، لكن الآلام التي تستمر لأسابيع يمكن أن تكون إنذارا مبكرا لخطأ ما لتسرع بالتحرك.

تغير في عادات التبول

في كثير من الأحيان، ينظر إلى صعوبة التبول، أو الشعور بحرقان أثناء إنجاز تلك العملية كعرض لسرطان البروستاتا وخاصة في أوساط الشباب، لكن تبقى الأمور على طبيعتها إن كانت هذه المشاكل لدى كبار السن، إلى حد ما.

تضخم الغدد الليمفاوية

قد يكون تورم الغدد الليمفاوية، من بين المؤشرات الأخرى، التي تدل على وجود سرطان، وعادة ما يحدث التورم عندما يكافح الجسم العدوى بشدة.

تغيرات في الفم

غالبا ما تكون البقع البيضاء على اللسان أو في أي مكان آخر في الفم علامة تحذير سابقة للسرطان، كما يُعرّض المدخنون أنفسهم للخطر بسبب تغير لون اللسان الناتج عن تناولهم التبغ.

مشاكل في البلع

إذا كنت تعاني من مشكلة مستمرة في بلع الطعام أو الماء، فأسرع إلى فحص حلقك لدى طبيب متخصص بحثا عن أي علامات للسرطان.