وفاة جديدة بكورونا وإغلاق مساجد وإلغاء جمع في العراق

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء جنوبي العراق، الأربعاء، تسجيل وفاة جديدة لمُصاب بفيروس ”كورونا“؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس في عموم البلاد، إلى 8 حالات.

وقالت المديرية، وهي تابعة لوزارة الصحة، في بيان لها، إن ”المريض المتوفي يبلغ من العمر (68 عاما) وفارق الحياة ليلة أمس (الثلاثاء)، بعد ساعات من دخوله المستشفى“.

وبحالة الوفاة الأخيرة يرتفع عدد الوفيات في العراق جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 من أصل 74 إصابة، بينما تعافى من المرض 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

وقرر الوقف السني في مدينة الفلوجة غربي العراق، اليوم الأربعاء، إغلاق 7 مساجد في المدينة، وتقليل مدة خطب الجمعة، في إطار إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الوقف السني، طارق علي، إنه ”بناء على التوصيات الصادرة عن خلية الأزمة العليا لمكافحة كورونا، تقرر إغلاق 7 مساجد في مدينة الفلوجة (مركز محافظة الأنبار غربي العراق)، وإيقاف جميع دروس العلم في مساجد المدينة سواء كانت للرجال أو النساء“.

وأضاف علي أن التوصيات تضمنت، كذلك، ”حث كبار السن والمرضى على عدم حضور الصلوات الجماعية واعتبار ذلك حكما شرعيا“، لافتاً إلى أنه ”تقرر أيضا تحديد مدة خطب الجمعة في المساجد على ألا تزيد عن 10 دقائق“.

وأوضح علي أن هذه التعليمات جاءت للحفاظ على خلو الفلوجة والنواحي التابعة لها من الفيروس، وأن على من يخالف هذه التعليمات المسؤولية الكاملة، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتزام بها.

يذكر أن مدينة الفلوجة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بكورونا، فيما تعتبر المدينة ذات طابع ديني وعشائري محافظ.

وأفاد بيان من إدارة مدينة كربلاء، اليوم الأربعاء، بأن العراق ألغى إقامة صلاة الجمعة في المدينة هذا الأسبوع بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتجذب كربلاء، مثل مدينة النجف المجاورة، زواراً شيعة من داخل العراق وخارجه. وتم إلغاء إقامة صلاة الجمعة الماضية في المدينة.

وسجل العراق أول إصابة بـ“كورونا“ في 24 فبراير الماضي. وارتفع عدد الإصابات حتى الآن إلى 74 إصابة في عموم العراق، بينها 7 وفيات، و8 حالات تعافٍ، وفق أرقام رسمية.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيه من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا.