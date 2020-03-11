تسجيل حالة كورونا جديدة في كل من السعودية ومصر

كشفت وزارة الصحة السعودية عن وجود حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا”، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وكتبت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”نعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض“.

وتابعت وزارة الصحة: ”تم عزل الراكب من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ١٤ يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.. وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة لفيروس كورونا الجديد داخل المملكة ٢١ حالة“.

وفي الإطار ذاته، أعلنت مصر اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ ليرتفع إلى 60 حالة داخل البلاد، حسبما أعلنت وزارة الصحة المصرية دون أن تكشف عن أي تفاصيل.