مسؤول إيراني: ذروة تفشي كورونا ستبدأ في 20 مارس

حذر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، علي عسكري، مساء الثلاثاء، من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيران في 20 مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين.

ونقل عسكري عن وزير الصحة سعيد نمكي قوله خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، إن ”وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد ستكون تصاعدية خلال الشهر القادم أيضا حيث سيشهد ذروة تفشي الفيروس“.

وأضاف عسكري نقلا عن نمكي ”إن تفشي فيروس كورونا سيبدأ في 20 مارس الجاري وسيبقى لمدة شهرين تقريبا“، مشددا على ضرورة أن يلتزم الإيرانيون بهذه التحذيرات وعدم السفر في هذه الفترة.

وسجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية 881 حالة إصابة ووفاة 54 شخصا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في ايران الى 291 حالة والمصابين 8042 شخصا.

وتعاني السلطات الايرانية من نقص حاد في المعدات الطبية في ظل تصاعد الإصابات والوفيات في جميع المحافظات، وكانت أكثر الحالات في العاصمة طهران ومحافظة قم وجيلان.

وألغت العديد من المحافظات الإيرانية استقبال المسافرين من باقي المدن الأخرى خشية من تزايد الإصابات خصوصا مع اقتراب عيد النيروز (حلول العام الإيراني الجديد).