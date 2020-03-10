”التجارة العالمية“ تعلق اجتماعاتها حتى 20 مارس بعد إصابة أحد موظفيها بـ“كورونا“

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء؛ تعليق كل اجتماعاتها حتى العشرين من مارس/ آذار الحالي؛ بعد تأكيد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

وقال روبرتو أزيفيدو؛ المدير العام للمنظمة التي مقرها جنيف؛ إن ”كل الاجتماعات ستعلق اعتبارا من غد الأربعاء وسيجري تقييم الوضع قبل نهاية الأسبوع القادم“.

وأضاف قائلا ”نأخذ صحة العاملين بالأمانة العامة وأعضائنا مأخذ الجدية البالغة، وهو ما دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل… نراقب الوضع عن كثب وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والسلامة“.

وفي وقت سابق اليوم؛ قال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إن أحد العاملين بالمنظمة أصيب بفيروس كورونا المستجد، وإن المنظمة ”تتخذ كل الاحتياطات الضرورية“.

وسئل المتحدث ”دانيل بروزن“ للتعقيب على تقارير بأن موظفا أصيب بالفيروس، فقال في رد بالبريد الإلكتروني: ”نؤكد أن عضوا بهيئة العاملين في المنظمة أصيب بفيروس كورونا.. نتخذ كل الاحتياطات الضرورية ونراجع الوضع بشكل مستمر للوقوف على التطورات“.