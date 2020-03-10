علامات لا ينبغي تجاهلها تحذرك من سرطان القولون والمستقيم

يعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الثالث للوفيات المرتبطة بهذا المرض.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في جميع أنحاء العالم، إلا أن معدل الإصابة به يتزايد عند البالغين.

وغالبًا ما يتم تشخيص سرطان القولون في مرحلة متقدمة إما بسبب قلة معرفة المرضى بالأعراض، أو سوء تفسيرها من قبل من يقوم بالتشخيص، لذا ذكر موقع ”financialexpress“ بعض الأعراض التي تنذر بإصابتك بسرطان القولون، ومنها:

حدوث تغيير حديث ومستمر في عادات الأمعاء لديك، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير في تناسق برازك، إلى جانب وجود دم في البراز أو ميله للون الأسود.

كما من بين الأعراض ”الانزعاج المستمر في البطن مثل التشنجات، الغازات أو الألم، والشعور بأن عملية الإخلاء غير مكتملة بعد التبرز، إلى جانب الضعف أو التعب وفقدان الوزن غير المبرر، وانتفاخ البطن بسبب انسداد الأمعاء“.

لذا إذا لاحظت أيا من هذه الأعراض بشكل مستمر، فيجب عليك استشارة بعض أخصائيي السرطان المؤهلين.

ويبدأ سرطان القولون في الأمعاء الغليظة، وهو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يصيب كبار السن، رغم أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

وعادة ما تبدأ هذه الأورام الحميدة الصغيرة والتي تتشكل داخل القولون، والتي يمكن أن تتطور بمرور الوقت إلى سرطان القولون.

كما أن الأورام الحميدة قد تكون صغيرة، ولا تكون أعراضها قليلة أو بلا أعراض، وهذا هو السبب في أن الأطباء يوصون بإجراء اختبارات فحص منتظمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القولون عن طريق تحديد وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

أيضًا، هناك بعض عوامل الخطر المعروفة مثل كبر السن، أو وجود تاريخ وراثي لسرطان القولون والمستقيم أو الأورام الحميدة، أو مرض التهاب الأمعاء.

ومن عوامل الخطر الأخرى اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، واتباع نظام غذائي عالي الدهون، ونمط الحياة المستقرة ”قليلة الحركة“، ومرض السكري، والسمنة، والتدخين، والكحول والعلاج الإشعاعي للسرطان.

لذا يجب اتباع بعض ممارسات نمط الحياة الصحية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون في المستقبل مثل:

أكل أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتوقف عن التدخين، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم، ومحاولة الحفاظ على وزن صحي.

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بسرطان القولون الكشف عن سرطان القولون في سن الخمسين، وأما الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان القولون فيجب عليهم التفكير بإجراء الفحص في وقت أقرب.