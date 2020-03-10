”أبل“ تصدر تعليمات جديدة بشأن تنظيف وتعقيم هواتفها

أصدرت شركة ”أبل“ الأمريكية، تحديثا لإرشاداتها التي تنشرها عبر موقعها الإلكتروني، في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم وتأثيره على حياة البشر.

وتختص إرشادات الشركة بكيفية تنظيف منتجاتها، ورغم أنها كانت سابقا ضد فكرة استخدام مناديل التطهير المنزلية لتنظيف هاتف آيفون وغيره من منتجاتها المزودة بشاشة زجاجية، إلا أن ذلك تغير الآن.

وكانت الشركة حذرت العملاء وأصحاب المتاجر، الشهر الماضي، من أن إمدادات هواتف ”آيفون“ والعائدات ستتأثر بسبب فيروس كورونا، كما اقترح تقرير أنه حتى الخدمات والإصلاحات قد تتأثر.

وعارضت شركة ”كوبرتينو“ قبل هذا التحديث بشدة استخدام أي مادة كيميائية على الإطلاق لتنظيف منتجاتها؛ بسبب التغير المحتمل للطلاء الطارد للزيوت، وهو طبقة واقية تستخدم على الأجهزة التي تعمل باللمس، مثل هواتف ”آيفون“ و“حواسيب آيباد“ لتجنب بصمات الأصابع واللطخات.

وقالت ”أبل“: ”يمكنك مسح الأسطح الخارجية لجهاز آيفون برفق باستخدام مناديل مشبعة بنسبة 70 في المئة بكحول (الأيزوبروبيل) isopropyl أو مناديل مطهرة تحتوي على (كلوروكس) Clorox”.

وأضافت: ”لا تستخدم مواد التبييض، وتجنب وصول الرطوبة إلى أي فتحة، ولا تغمر جهاز آيفون في أي مواد تنظيف“.

وأصبح من المسموح الآن استخدام مثل هذه المناديل لمسح الأسطح الصلبة، التي لا تسمح للسائل أو الهواء بالمرور من خلالها، لمنتج أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى.