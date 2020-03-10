امتلاء مستشفيات محافظة يزد الإيرانية بمصابي كورونا

امتلأت مستشفيات محافظة يزد الواقعة وسط إيران بالمصابين بفيروس كورونا، وفقاً لحاكم المحافظة محمد علي طالبي.

وقال محمد طالبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”امتلأت اليوم جميع مستشفيات محافظة يزد، وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في بعض المدن والمقاطعات في المحافظة؛ نتيجة تزايد حالات المصابين بالفيروس“.

وأضاف: ”لقد بدأنا من اليوم ونتيجة لزيادة عدد المصابين باستخدام المستشفيات الميدانية في محافظة يزد وبعض المدن التابعة لها لاستيعاب المصابين“.

وتابع حاكم المحافظة: ”الدلائل الميدانية تشير إلى أن الناس لا يولون اهتماما كافيا للحاجة إلى البقاء في المنزل باعتبارها أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا“.

ورفض ”طالبي“ فرض الحجر الصحي على بعض المدن في المحافظة، مؤكدا أن الحكومة المحلية قررت منع الدخول إلى المحافظة في ظل تفشي كورونا.

وتضم محافظة يزد 21 مدينة، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون، من مجموع سكان إيران البالغ 83 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة يزد للعلوم الطبية ”إبراهيم سلماني“، أن عدد المصابين بالمحافظة بلغ اليوم الثلاثاء 127 شخصاً، مبيناً أن ”المحافظة شخصت خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 حالة مصابة بفيروس كورونا“.

ومنذ الكشف عن فيروس كورونا بإيران في 19 من فبراير/شباط الماضي، بلغ عدد الوفيات في محافظة يزد 14 شخصاً.