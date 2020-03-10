الإمارات تعلن عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الكشف عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين كانوا بالحجر الصحي، مبينة أن الحالات تشمل مخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا وحالات لقادمين من الخارج، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية المتخذة من خلال الحجر الصحي ساهمت بالكشف عن الحالات المصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المعلن عنها بلغ 74 حالة تعافى منها 12 حالة.