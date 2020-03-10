”المرصد“: ”كورونا“ وصل إلى سوريا والسلطات تتكتم‎

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن اصابات عدة بفيروس كورونا سجلت في سوريا، غير أن السلطات تنفي وجود أي حالة مصابة بهذا الفيروس حتى الآن في البلاد.

ونقل المرصد عن مصادر طبية قولها إن فيروس كورونا انتشر في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وخصوصا في العاصمة دمشق ومحافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين، إضافة إلى محافظة حمص، وسط البلاد.

ولم يحدد المرصد عدد الإصابات، لكنه ذكر أن هناك إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع في ”الحجر الصحي“.

وأضاف المرصد أنه تواصل مع أطباء بمشافٍ ضمن المحافظات المذكورة، وأكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من السلطات السورية بضرورة التكتم والامتناع عن الحديث حول انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت وزارة الصحة السورية قد نفت وجود أي إصابات بفيروس كورونا، رغم أن دول الجوار السوري مثل العراق ولبنان والأردن سجلت حالات إصابة عدة بهذا الفيروس.

يذكر أن الحكومة السورية قررت، أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران بسبب تفشي فيروس ”كورونا المستجد“ فيها على نحو واسع، بحسب مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور.

يشار إلى أن إيران من أكثر الوجهات نشاطا، ذهابا وإيابا، في حركة الطيران المدني بالنسبة لسوريا، خصوصا أن العديد من الدول أوقفت الرحلات من وإلى دمشق بعد الأزمة السورية التي اندلعت في العام 2011.

وكانت الحكومة السورية قد قررت تعليق الزيارات والرحلات مع العراق والأردن لمدة شهر، ومع الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس ”كورونا المستجد“، كما تقوم وزارة الصحة السورية والموانئ السورية والمراكز الطبية ومديريات الصحة القريبة من الحدود البرية وإدارة مطار دمشق الدولي، بالتدقيق في الحالات الصحية المشتبه بإصابتها بالفيروس.