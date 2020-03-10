إجلاء أول دفعة من البحرينيين العالقين في إيران

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء عن وصول أول دفعة من رعاياها العالقين في إيران، على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة لهذا الغرض.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن المجموعة التي تم إجلاؤها، أخضعت فور وصولها للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناء على نتائجها نقل الجميع لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج، وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، حسب وكالة أنباء البحرين.

وأضافت الوزارة أن ”العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء، مؤكدة جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران“.

من جانبه أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن أمله في أن يسفر ما وصفه بـ“التعامل الإيجابي“ لحكومة البحرين عن عودة بقية البحرينيين العالقين إلى بلادهم.

وأشار في حديث نقلته وكالة ”إرنا“ الرسمية اليوم الثلاثاء إلى عودة الدفعة الأولى والتي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمانية.