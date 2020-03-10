أول وفاة بـ“كورونا“ في لبنان

المصدر: أ ف ب

سجل لبنان، يوم الثلاثاء، وفاة أول مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة.

وقال المسؤول إن ”المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاماً، وكان قد وصل قادماً من مصر”، لافتا إلى أن حالته ”كانت حرجة منذ وصوله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي“ في بيروت حيث يتم عزل المصابين.

وكانت إدارة المستشفى أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين إلى 41، أربعة منهم في حالة حرجة، وبينهم الشخص الذي توفي اليوم.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن، الجمعة، أن لبنان ”انتقل من مرحلة احتواء المرض إلى مرحلة انتشاره، تزامنا مع إعلان سلسلة تدابير احترازية بينها تمديد إقفال المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية الأسبوع“.

كما دعت وزارة السياحة إلى إغلاق مراكز الترفيه والحانات والملاهي الليلية والأندية الرياضية، ومنع إقامة البرامج الفنية والحفلات في المطاعم والمقاهي.

وأعلنت السلطات قبل نحو أسبوعين، وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً لفيروس كوفيد-19، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

ودعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، الجمعة، إلى تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية آذار/ مارس الجاري، كإجراء احترازي.