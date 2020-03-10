الاشتباه في إصابة 6 كويتيين عائدين من مصر بفيروس ”كورونا“

نقلت السلطات الكويتية 6 من مواطنيها إلى المستشفى لإجراء فحوصات مخبرية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عقب عودتهم مباشرة من القاهرة مساء أمس الاثنين.

ووفقا لصحف محلية كويتية فإن الحالات المشتبه في إصابتها قادمة على متن طائرة إجلاء من مصر، وفور وصولهم للمطار تم فحصهم بشكل مبدئي وتبين معاناتهم من ارتفاع في درجة الحرارة.

وكانت طائرة الإجلاء وصلت إلى الكويت وعلى متنها نحو 250 مواطنا ومواطنة من العاصمة المصرية القاهرة، وخضع جميع العائدين للإجراءات الطبية، وتم تزويدهم بتعليمات الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

ولم تكن مصر أولى الدول التي قررت الحكومة الكويتية إجلاء رعاياها منها بسبب انتشار كورونا، فقبل أيام تم إرسال طائرة خاصة إلى إيران لإجلاء المواطنين الكويتيين، وقبلها إلى إيطاليا.