هل لشرب الحليب علاقة بإصابة النساء بسرطان الثدي؟‎

هل تتناولين قهوتك مع الحليب أم تتناولين الحبوب مع الحليب كل صباح؟، كثير من النساء يفعلن ذلك، لكن وفقا لبحث جديد فإن إدراج الحليب في نظامك الغذائي اليومي قد لا يكون مفيدا للسيدات، حيث يزيد بشكل كبير من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

يعتبر النقاش الدائر حول تناول الحليب طويلا ومعقدا، لأن الحليب غذاء مغذ مليء بالبروتينات والمواد الغذائية الأساسية، مثل: الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A و B12 ، وتوصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بثلاثة أكواب من الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون يوميا لكل من تجاوز التاسعة من العمر.

ومع ذلك، يبدو أن الأبحاث تكشف عن صورة أكثر دقة، فعلى غرار العديد من الأطعمة، فإن حليب البقر قد يكون مفيدا لبعض الناس (مثل الأطفال، الذين يعانون الاكتئاب) لكنه يثير الحساسية ويصعب بعض الحالات (مثل الذين يعانون من حب الشباب)، وخاصة عند استهلاكها الزائد.

وأخيرا، تم ربط استهلاك الحليب بسرطان الثدي، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في كلية الصحة العامة بجامعة لوما ليندا، يزيد حليب البقر من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 80٪ ، أما حليب الصويا والجبن والزبادي فلا.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة بدأت استكشاف كيف يمكن أن يؤثر حليب الصويا على تطور سرطان الثدي لأن الدراسات السابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين حليب الصويا وسرطان الثدي، وفي منتصف الدراسة، أدرك الباحثون أنهم اضطروا إلى تعديل تحليلهم، لأن العلاقة الإيجابية لم تكن مرتبطة بحليب الصويا، ولكن بحليب الألبان.

وكانت هذه الدراسة الجديدة قائمة على الملاحظة، إذ نظرت إلى 52.795 امرأة في متوسط العمر 57 على مدار 8 سنوات، وفي بداية الدراسة، لم تظهر أي من النساء أي علامات على سرطان الثدي، ولكن طوال فترة المتابعة، أصيب 1057 منهن بسرطان الثدي.

وفاجأت نتائج الدراسة الباحثين أنفسهم، وارتبط شرب كوب واحد فقط من حليب الألبان يوميا (بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب) بزيادة بنسبة 50٪ في خطر الإصابة بسرطان الثدي، وشرب تناول 2-3 أكواب يزيد من خطر الإصابة بنسبة 70-80٪.

ووجدت دراسة أخرى منذ عام 2017 أن الزبادي الأبيض العادي يقلل فعليا من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى المشاركين، في حين أن الجبن الأمريكي الشيدر والكريمي يزيد بالفعل من خطر الإصابة بالمرض.