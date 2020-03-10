بالفيديو.. سعودي يروي تفاصيل إصابته بكورونا ويومياته مع الحجر

روى مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا الجديد، تفاصيل إصابته بالمرض الذي وصل المملكة أخيراً، ويومياته في الحجر الصحي، حيث يخضع للعلاج في مستشفى حكومي بالدمام شرق البلاد.

وقال المريض الذي عرف نفسه باسم ”أبو محمد“، إنه اكتشف إصابته بالمرض بعد نحو أسبوع من عودته من مدينة مشهد الإيرانية إلى المملكة، حيث تم استدعائه للفحص عقب اكتشاف السلطات الصحية المحلية إصابة مواطن رافقه في الرحلة ذاتها بالفيروس.

وكان الرجل يتحدث عبر الهاتف لبرنامج ”في الصورة“ الذي تبثه قناة ”خليجية“ بعد أن رفضت إدارة المستشفى أن يحضر فريق القناة التلفزيونية بمعداتهم لتصوير اللقاء بالصوت والصورة.

ويقول المصاب إن إصابته بالفيروس تم إثباتها عبر التحاليل الطبية، لكنه لا يعاني لحد الآن من أي أعراض للمرض، بما في ذلك درجة حرارة جسه التي لم تسجل أي ارتفاع.

وأثنى ”أبو محمد“ على إجراءات بلاده في التعامل مع المصابين بالفيروس، وقال إنه خضع للعزل الطبي في فندق بالقطيف عقب استدعائه لإجراء الفحوص، قبل أن يتم نقله لمستشفى حكومي في الدمام حيث يخضع للعلاج والعزل الصحي في آن.

كما أشار المصاب بالفيروس، إنه يتلقى معاملة إنسانية من الفريق الطبي، حيث تتم مراعاة ظروف المصابين وتعزيز حالتهم النفسية خلال فترة العلاج والحجر الصحي.

وسجلت السعودية لحد الآن 20 إصابة بالمرض، غالبيتهم لمواطنين سعوديين من أبناء المنطقة الشرقية، تواجدوا في إيران سراً بطرق غير قانونية خلال الفترة الماضية بهدف زيارة مزاراتها الدينية، ولم يفصحوا لسلطات بلادهم بوجودهم في إيران عند عودتهم للمملكة.

برنامج #في_الصورة ينفرد باتصال تليفوني مع "أبو محمد" أحد المصابين بفيروس #كورونا في #القطيف: – جلست في مشهد 7 أيام، ولم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج.

– لم أشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس.

– الرعاية الطبية ممتازة، والتعامل معنا إنساني راقي#كورونا_في_الصورة pic.twitter.com/c40duNAyUp — في الصورة (@Fealsora) March 9, 2020

وخضع أكثر من ألف شخص من المخالطين للمرضى بالفيروس، لإجراءات الفحص والحجر الصحي للتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما تم إغلاق محافظة القطيف قبل يومين أمام دخول وخروج الأشخاص.

واتخذت السعودية الكثير من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض، حيث علقت نشاط العمرة بشكل كامل، وأوقفت الدراسة في مدارس وجامعات البلاد حتى إشعار آخر، وأوقفت أيضاً منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل كبير مثل الصين، وفرضت قيوداً على السفر منها وإليها، وأجّلت الكثير من الفعاليات الحاشدة.

كما أعلنت يوم الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من البحرين الإمارات والكويت والعراق ولبنان وسورية ومصر وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسلطنة عمان وتركيا وإسبانيا ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

كما شملت الإجراءات تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه، مع إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، واستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وعدد المصابين بالفيروس في السعودية محدود جداً مقارنة بدول أخرى مثل الصين وإيران وإيطاليا، لكن السلطات السعودية تقول إن إجراءاتها موصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

ولقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص مصرعهم بالمرض منذ الكشف عنه أول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما فاق عدد المصابين في العالم المئة ألف مصاب.